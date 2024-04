VIDEO - Social, la Roma carica l'ambiente per il match con il Milan: "Cresce l'attesa, sfida speciale"

Alle 21:00 la Roma scenderà in campo contro il Milan nel match di andata di Europa League. Come accaduto a poche ore dal fischio d'inizio del derby, il club giallorosso ha utilizzato i propri canali social per caricare l'ambiente con un video. Tra le immagini, gol e giocate fra Serie A e campo europeo in maglia bianca.

⏳ Cresce l'attesa... ?️ Una sfida speciale, in una nuova grande notte europea ? ? FORZA GRANDE ROMA! ?#MilanRoma #UEL pic.twitter.com/EqBwwutIzA — AS Roma (@OfficialASRoma) April 11, 2024