Al compleanno di Matias Soulé, che oggi compie 24 anni, erano presenti anche alcuni romanisti ex Juventus come Dybala, Paredes e Huijsen. Diversi i momenti della festa tra partite a carte e una sfida a table-foot con protagonisti Dybala, con la maglia di Paredes, e il compagno centrocampista contro Soulé e Barrenechea. Colpi di qualità che non sono mancati...