Attesa, fischio finale e poi l'esplosione degli spalti e della panchina giallorossa. La Roma ieri è tornata a vincere il derby e la reazione di mister De Rossi e dei suoi giocatori testimoniano l'importanza del successo. De Rossi a urlare nonostante non avesse più voce, tutti gli altri giocatori, El Shaarawy in primis, hanno iniziato a correre verso i giallorossi in campo.

