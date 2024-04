Twitter, una tifosa giallorossa ironizza su Mancini: "Il più odiato dagli italiani". Ryanair scherza: "Solo dopo di noi"

Gianluca Mancini è diventato un vero e proprio eroe per i tifosi della Roma. Dopo aver deciso il derby con un colpo di testa, il centrale si è ripetuto anche contro il Milan e ha regalato ai giallorossi la vittoria per 0-1 nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Non tutti però amano Mancini, il quale è stato spesso criticato dalle altre tifoserie per alcuni atteggiamenti: "Il più odiato dagli italiani", la frecciatina di una tifosa della Roma su Twitter rivolta a tutti coloro che hanno attaccato Mancio. A rendere ancora più ironica la situazione ci ha pensato l'account italiano di Ryanair: "Solo dopo di noi", la battuta della compagnia aerea.

