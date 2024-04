Twitter, Theo Hernandez suona la carica in vista del ritorno contro la Roma: "È tutto da giocare" (FOTO)

Il primo atto dell'euroderby italiano tra Milan e Roma se lo sono aggiudicati i giallorossi grazie al bel colpo di testa di Gianluca Mancini, ma la qualificazione è ancora tutta da decidere. La partita decisiva infatti andrà in scena giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico e Theo Hernandez, terzino sinistro dei rossoneri, ha già messo nel mirino quella sfida: "È tutto da giocare il match della prossima settimana e lotteremo insieme. Ora è il momento di concentrarsi sulla Serie A", il messaggio del francese su Twitter.

All to play for next week ?⚫ We’ll fight for it together @acmilan

Now it’s time to focus in @SerieA ? #SassuoloMilan pic.twitter.com/KzZZZvtls9

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) April 12, 2024