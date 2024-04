Twitter, l’ex Lazio Caicedo si scaglia contro Mancini: “Sei imbarazzante”

La Roma vince 1-0 il Derby della Capitale grazie alla rete realizzata da Gianluca Mancini al minuto 42. Il difensore centrale si è reso protagonista non solo del gol decisivo, bensì anche di un’esultanza goliardica che ha scatenato l’ira del mondo biancoceleste: Mancio ha infatti corso sotto la Curva Sud sventolando una bandiera con i colori della Lazio e al centro un topo. Non sono mancate le critiche nei confronti del calciatore giallorosso e anche sui social è esplosa una vera e propria polemica. Tra i tanti commenti negativi su Twitter spicca quello di Felipe Caicedo, ex attaccante della Lazio: “Mancini sei imbarazzante”.