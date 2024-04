Twitter, la Roma suona la carica a poche ore dalla sfida con il Milan: "Una nuova notte europea da rendere nostra con la spinta di tutti" (VIDEO)

Oggi alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico (sold out) l'euroderby tra Roma e Milan, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi dovranno difendere la vittoria per 0-1 ottenuta all'andata e potranno contare sul calore dei tifosi, pronti a sfoggiare l'ennesima splendida coreografia in Curva Sud. Intanto il club capitolino ha caricato l'ambiente pubblicando un video motivazionale su Twitter: "Una nuova notte europea da rendere nostra con la spinta di tutti. Forza grande Roma!".

Una nuova notte europea da rendere nostra ? Con la spinta di tutti ?️ FORZA GRANDE ROMA! ??#RomaMilan #UEL pic.twitter.com/kR6UYwl9j6 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 18, 2024