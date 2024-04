Twitter, la Roma ricorda la leggendaria rimonta contro il Dundee United: "Pruzzo, Pruzzo, Ago. 40 anni fa" (VIDEO)

Il 25 aprile di ben 40 anni fa la Roma scrisse una delle pagine più belle della sua storia. Allo Stadio Olimpico andò in scena la partita contro il Dundee United, valida per il ritorno della semifinale della Coppa Campioni (l'attuale Champions League), e i giallorossi furono chiamati a un'incredibile impresa per ribaltare la sconfitta per 2-0 subita in Scozia. I capitolini partirono fortissimi e, spinti dal calore dei tifosi, misero a segno due reti già nel primo tempo grazie alla doppietta di Pruzzo. Nella ripresa la Roma continuò a spingere e al 58' Di Bartolomei realizzò il rigore che regalò ai padroni di casa l'accesso alla finale contro il Liverpool. "25 aprile 1984. Pruzzo, Pruzzo, Ago. 40 anni dalla leggendaria rimonta sul Dundee United nel ritorno della semifinale di Coppa Campioni", il ricordo della Roma su Twitter.

