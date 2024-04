Twitter, il messaggio di Abraham ai tifosi dopo il derby: "Felice di essere tornato. Forza Roma!" (VIDEO)

Il 6 aprile 2024 rimarrà una giornata indimenticabile per Tammy Abraham. L'attaccante inglese è infatti tornato in campo nel Derby della Capitale vinto per 1-0 in seguito alla rottura del crociato rimediata lo scorso 4 giugno durante Roma-Spezia. De Rossi ha inserito il centravanti al minuto 79 al posto di Paulo Dybala, facendogli quindi riassaporare il campo dopo quasi un anno. "Ciao ragazzi, sono felice di essere tornato. Forza Roma!", il messaggio di Abraham in un video dedicato ai tifosi e pubblicato dalla Roma su Twitter.