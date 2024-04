Giornata speciale per Marco Delvecchio, il quale compie 51 anni. L'ex attaccante della Roma, scelto dalla società giallorossa come testimonial della nuova maglia indossata per la prima volta nel derby, ha ricevuto numerosi messaggi di auguri e su Twitter spiccano quelli del club capitolino: "Buon compleanno, Super Marco Delvecchio!".