Social, il supporto del Milan per N'Dicka: "Sii forte, Evan! Siamo tutti con te". Il Napoli: "Forza Evan!", l'Udinese: "Siamo con te", la Lazio: "Ti siamo vicini" (FOTO)

Dopo il malore che ha costretto Evan N'Dicka a uscire dal campo e portato alla sospensione definitiva di Udinese-Roma, non è mancato il supporto dei club italiani per il difensore ivoriano. Il Milan infatti, tramite un post su X, ha mandato una frase d'incoraggiamento per il giocatore: "Sii forte, Evan! Siamo tutti con te".

Sois fort, Evan! Nous sommes tous avec toi https://t.co/rLZZ0EKf0x — AC Milan (@acmilan) April 14, 2024

Anche il Napoli ha voluto mostrare la sua vicinanza a N'Dicka con un post su X: "Forza Evan!".

Non poteva mancare il sostegno dell'Udinese, squadra contro cui il difensore ivoriano ha accusato il malore che ha portato alla sospensione della partita: "Siamo con te, N’Dicka".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Udinese Calcio (@udinesecalcio)

Anche la Lazio ha mandato su X un messaggio di vicinanza a N'Dicka per il malore che lo ha colpito durante Udinese-Roma: "Forza Evan, ti siamo vicini".

Si aggiunge anche l'Atalanta ai club che hanno voluto mandare un messaggio di supporto a N'Dicka dopo il malore: "Forza Evan!".

Questo invece il post su X dell'Hellas Verona che si unisce al resto dei club italiani nel supportare il difensore ivoriano: "Hellas Verona FC si unisce al messaggio di tutto il mondo del calcio: forza Evan!".

Hellas Verona FC si unisce al messaggio di tutto il mondo del calcio: forza Evan! https://t.co/ZBKijemPUz — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) April 14, 2024

Non è mancato anche il messaggio della Juventus per stare vicino al giocatore giallorosso: "Forza, Evan!".

Arriva com'era prevedibile anche il messaggio della Lega Serie A su X per stare vicino a N'Dicka: "Forza".

Questo invece il messaggio di vicinanza della Salernitana: "Forza Evan!".