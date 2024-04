Roma-Lazio, la Tribuna Tevere omaggia Agostino Di Bartolomei. Il figlio: "Grazie per questo regalo" (FOTO)

Nella giornata di ieri è andato in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale e i tifosi si sono resi protagonisti di uno spettacolo davvero pazzesco attraverso striscioni e coreografie. La Tribuna Tevere ha deciso di omaggiare Agostino Di Bartolomei, ricreando nella coreografia Ago mentre lascia partire uno dei suoi tiri potentissimi. "Un ringraziamento ai tifosi, alla Tevere, ai Roma Club. Un abbraccio a Francesco che non perde occasione per volerci con lui. Un ringraziamento alla Roma e a quanti hanno reso possibile questo regalo ad Agostino in vista del suo compleanno e tutto quello che vedremo da qui a giugno - il ringraziamento del figlio Luca su Twitter -. E infine un abbraccio a mister De Rossi, maestro di vita e ormai produttore ufficiale di meme".

Qualche ringraziamento pic.twitter.com/r8bCrVB69q — Luca Di Bartolomei (@ldibartolomei) April 6, 2024