Roma a Monzello, De Rossi ringrazia il Monza. Il club brianzolo: "È stato un piacere" (VIDEO)

Dopo la gara di San Siro con il Milan in Europa League, la Roma non ha fatto ritorno nella Capitale ma è rimasta ad allenarsi nel centro sportivo del Monza in vista della sfida in casa dell'Udinese, in programma domani alle 18.00. Nell'intervista pre-partita ai canali ufficiali del club giallorosso Daniele De Rossi ha ringraziato il Monza, Galliani e Palladino per l'accoglienza. Immediata, poi, sui social è arrivata anche la risposta del Monza: "È stato un piacere ospitare la Roma al C.S. Luigi Berlusconi - Monzello".

È stato un piacere ospitare @OfficialASRoma al C.S. Luigi Berlusconi - Monzello ?? pic.twitter.com/WdF0G2W3LM — AC Monza (@ACMonza) April 13, 2024