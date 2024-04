Giornata speciale per Rudi Voller. L'ex attaccante e allenatore (seppure per 5 partite) della Roma, autore di 68 reti in 198 presenze con la maglia giallorossa, compie quest'oggi 64 anni e tra i tanti messaggi di auguri ricevuti sui social spicca quello del club capitolino: "Buon compleanno Rudi".

