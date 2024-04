Instagram, Spinazzola esulta dopo la vittoria contro l'Udinese: "Che finale di partita. Testa alla prossima" (FOTO)

La Roma espugna il Bluenegry Stadium di Udine all'ultimo respiro. Ripartiti dal 71'30'' sul punteggio di 1-1, i giallorossi vincono in extremis per 1-2 contro l'Udinese grazie al colpo di testa di Cristante, che regala ai suoi compagni tre punti fondamentali per la classifica. "Che finale di partita, testa alla prossima", scrive Leonardo Spinazzola su Instagram.

"Momenti!!!", il commento con cui Tammy Abraham accompagna alcune foto di questa incredibile serata.





Angeliño scherza sulla sua stazza con una foto che lo immortala vicino a Llorente, Cristante e Mancini: “Quanto sembro piccolo vicino a questi tre! +3”

“Magica Roma” il commento di Stephan El Shaarawy. “Daje Zio” risponde il Club

Il commento di Diego Llorente invece è rivolto, oltre che alla partita, all’impianto e alle persone presenti allo stadio: “Sono stati pochi minuti ma molto importanti. Una grande vittoria per continuare a lottare per il nostro obiettivo! Ringrazio il Friuli e l'Udinese per il rispetto e la comprensione che hanno dimostrato in ogni momento. Daje Roma!”

“Daje Roma” il commento sul carosello di foto che accompagna i post di Mancini e Paredes

