Instagram, Rosella Sensi post Milan: "Un’altra impresa della nostra Roma, c'è tanto di Daniele in questo successo" (FOTO)

L'ex presidente della Roma Rosella Sensi, figlia dello storico Franco, ha commentato su Instagram il successo per 2-1 dei giallorossi contro il Milan che ha proiettato gli uomini di Daniele De Rossi alle semifinali di Europa League (quarta europea negli ultimi cinque anni): "Un’altra semifinale europea! Un’altra impresa della nostra Roma che supera il Milan e ci regala una notte pazzesca in un Olimpico che fa venire i brividi! De Rossi e i ragazzi hanno saputo tenere la testa alta anche al ritorno, e non era affatto facile contro una squadra così forte. C’è tanto di Daniele in questo successo, e c’è davvero tanto tanto orgoglio nel vedere la Roma ancora una volta tra le prime quattro d’Europa".

