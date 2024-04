All'indomani della vittoria per 1-0 nel Derby della Capitale grazie al colpo di testa di Mancini, la gioia in casa Roma non si ferma. Il capitano Lorenzo Pellegrini ha infatti pubblicato sul proprio account Instagram una foto della coreografia realizzata dalla Curva Sud: "Roma", la didascalia che accompagna lo scatto.

Esulta anche Tommaso Baldanzi: "Derby giallorosso".

Leonardo Spinazzola su Instagram: "Buona domenica".