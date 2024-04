Instagram, Osvaldo all'Olimpico: abbraccio con De Rossi. E poi gli scatti con Paredes e Dybala (FOTO)

Pablo Daniel Osvaldo a Roma. L'ex attaccante della Roma, tra le altre, ha fatto tappa allo Stadio Olimpico per assistere alla gara contro il Bologna, terminata 3-1 per la formazione di Thiago Motta. Osvaldo, poi, ha condiviso su Instagram uno scatto con Daniele De Rossi, suo ex compagno e suo amico, e Giacomazzi, il vice del tecnico giallorosso. Poi foto anche con gli argentini Paredes e Dybala: "Due che giocano poco", il commento di Osvaldo.