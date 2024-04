Instagram, l'esultanza di Dybala post Milan: "Buona la prima". Mancini: "Un'altra serata fantastica", El Shaarawy: "È sempre un’emozione", Paredes: "Grande vittoria" (FOTO)

Ancora una volta un suo assist da calcio d'angolo ha portato al colpo di testa vincente di Gianluca Mancini, che ha permesso alla Roma di battere 0-1 il Milan a San Siro nell'andata dei quarti di Europa League. La Joya Paulo Dybala ha mostrato su Instagram tutta la sua gioia per il risultato acquisito, pensando però subito al prossimo impegno in casa dell'Udinese: "Buona la Prima. Testa al campionato ora! Daje Roma".

Secondo gol consecutivo per Gianluca Mancini, ancora una volta decisivo per la vittoria degli uomini di Daniele De Rossi. Il centrale sta vivendo un momento magico e non potrebbe che esserne più felice, come dimostra con un post su Instagram: "Un’altra serata fantastica e guardiamo sempre avanti! INSIEME!".

Anche il Faraone Stephan El Shaarawy, ex di turno e autore di una grande partita sia in fase difensiva che offensiva, ha esultato su Instagram ricordando anche il suo passato con la maglia rossonera: "È sempre un’emozione. Grande vittoria, ora testa al campionato".

Sicuro e autoritario anche Leandro Paredes, capace di tenere il reparto solido dal primo all'ultimo minuto. Questa la sua felicità sui social dopo il fischio finale: "Grande vittoria!! ora testa al campionato".

Sempre su Instagram arriva la gioia anche di Edoardo Bove, subentrato nella ripresa per dare legna e fosforo al centrocampo: "Con questo spirito, una partita alla volta, per vincere insieme. Forza".