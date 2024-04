Instagram, il sostegno di Azmoun a Ndicka: "Il migliore Evan, non vedo l'ora di vederti" (FOTO)

Assente dalla trasferta di Udine per recuperare dall'infortunio avuto in nazionale, Sardar Azmoun non ha fatto mancare il suo supporto al compagno di squadra Evan Ndicka, dopo il malore che lo ha costretto ad uscire e portato alla sospensione di Udinese-Roma. L'iraniano tramite una storia su Instagram ha mandato un bel messaggio all'ivoriano: "Il migliore Evan, non vedo l'ora di vederti".