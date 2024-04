Instagram, Dybala: "Grinta e cuore, proprio quello che ci trasmettono questi tifosi". Abraham: "Siamo Roma", Bove: "Il sogno continua". El Shaarawy: "Si ferisce uno, sanguiniamo tutti"

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Milan, che ha regalato alla Roma la quarta semifinale europea consecutiva, Paulo Dybala ha raccontato sui social le emozioni della serata: "Grinta e cuore, proprio quello che ci trasmettono questi tifosi e questi colori!! Andiamo in Semifinale magica Roma". Grande emozione anche per Tammy Abraham: "Siamo Roma. Questa squadra, questi tifosi. Semifinale arriviamo".

Anche il centrocampista Edoardo Bove, autore di una partita di grande sacrificio al posto dello squalificato Cristante, ha mostrato la sua gioia con un post su Instagram: "Il sogno continua, semifinal".

Altra prestazione strepitosa per Stephan El Shaarawy, encomiabile sia in fase difensiva che offensiva dal primo all'ultimo minuto. Questo il suo commento su Instagram: "Si ferisce uno, sanguiniamo tutti. Con tanto cuore e sacrificio ci prendiamo la semifinale, grazie a tutto lo stadio per questa atmosfera magica. Daje Roma".