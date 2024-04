Visita a Trigoria per l'ex romanista Leandro Cufrè. Ora collaboratore della Nazionale del Venezuela, Cufré ha pubblicato un post su Instagram in cui è immortalato con De Rossi, al quale ha consegnato una maglia proprio delle selezione 'Vinotinto'. "Semplicemente Daniele De Rossi. Esempio di professionalità, umiltà e amicizia. Grazie Lele, in bocca al lupo", il messaggio dell'ex difensore della Roma.

