Instagram, Azmoun si complimenta con il Bayer Leverkusen per la vittoria della Bundesliga: "Congratulazioni" (FOTO)

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sta vivendo una stagione indimenticabile e il successo per 5-0 contro il Werder Brema ha sancito la storica vittoria della Bundesliga (la prima nella storia del club). Le Aspirine hanno dominato il campionato e tra i tanti messaggi provenienti dalle personalità del mondo del calcio spicca quello di Sardar Azmoun. Il centravanti iraniano è infatti di proprietà del Bayer Leverkusen e si trova alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto: "Congratulazioni", i complimenti del numero 17 su Instagram.

Il Bayer Leverkusen è ancora in corsa in Coppa di Germania e in Europa League, dove potrebbe affrontare la Roma (impegnata ai quarti con il Milan) in semifinale in caso di passaggio del turno (all'andata le Aspirine hanno battuto 2-0 il West Ham).