Ko Roma allo Stadio Olimpico. Nella 33esima giornata di campionato il Bologna batte per 3-1 i giallorossi in casa, ora a -7 punti dai rossoblù quarti in classifica. Il protagonista del gol giallorosso, Sardar Azmoun, affida ad Instagram il suo pensiero dopo la sconfitta: "Non è il risultato che volevamo, ma continuiamo a lottare! Forza Roma".

