Instagram, Abraham torna al gol dopo un anno: "Quanto mi era mancata questa sensazione. Grazie per la pazienza e il supporto" (FOTO)

La Roma pareggia 2-2 in casa del Napoli e resta a -4 dal Bologna quarto in classifica. Dopo essere passati in vantaggio grazie al rigore di Dybala, i giallorossi sono stati raggiunti e scavalcati dai partenopei a causa delle reti di Olivera e Osimhen, ma al minuto 88 Abraham ha messo a segno la rete del definitivo pareggio. Grande gioia per l'attaccante inglese, tornato al gol dopo un anno: "Non so dirvi quanto mi sia mancata questa sensazione. Grazie per la pazienza e il supporto! A giovedì. Daje Roma", il messaggio di Tammy sul proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tammy Abraham (@tammyabraham)