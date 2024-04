Instagram, Abraham in campo 307 giorni dopo l'infortunio: "Essere sconfitti è facoltativo". Dybala: "Grande" (VIDEO)

"Essere sfidati nella vita è inevitabile, essere sconfitti è facoltativo": con questo messaggio su Instagram Tammy Abraham esulta per il ritorno in campo dopo 307 giorni dall'infortunio al ginocchio subito nell'ultima giornata dello scorso campionato. L'attaccante inglese è subentrato nel derby disputato sabato e vinto dalla Roma per 1-0 grazie alla rete di Mancini. Oltre alla frase, Abraham condivide un video che riassume la sua lontananza dal campo: dall'infortunio al ritorno, passando per tutto il percorso riabilitativo.

Tra i commenti di compagni ed ex compagni di squadra spunta anche il messaggio di Paulo Dybala: "Grande".