Domani la Roma affronterà il Napoli nel big match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in casa giallorossa pesano le assenze di Diego Llorente e Leandro Paredes, entrambi squalificati. Il centrocampista argentino però vuole impiegare questi giorni per continuare a lavorare e migliorarsi, tanto che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto di un allenamento extra svolto nella palestra di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leandro Paredes (@leoparedes20)