FOTO - Instagram, Pellegrini e Dybala celebrano lo Scudetto della Roma Femminile

Ieri sera la Roma Femminile ha vinto il secondo Scudetto consecutivo grazie alla sconfitta della Juventus contro l'Inter, risultato che ha aritmeticamente assegnato il titolo alle giallorosse. In attesa di farlo in campo, Bartoli e compagne hanno festeggiato sui social e alle celebrazioni si sono aggiunti anche il capitano della squadra maschile Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala: le due stelle giallorosse hanno postato delle storie per festeggiare il titolo di Spugna e le sue ragazze.