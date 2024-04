FOTO - Instagram, dal Giappone dedica di Sarah Felberbaum a De Rossi: fiori giallorossi per il tecnico

Messaggi d'amore da parte di Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi. L'attrice, moglie del tecnico giallorosso, è in vacanza in Giappone, ma il pensiero è sempre a Daniele, oggi impegnato con la sua Roma contro l'Udinese. Sarah ha pubblicato un video su Instagram con dei fiori giallorossi: "Altri messaggi subliminali qui in Giappone", dopo aver pubblicato uno scatto di un mazzo con tulipani gialli e rossi. Nei giorni scorsi l'attrice ha più volte postato storie con foto proprie o delle figlie con riferimenti a De Rossi e ai suoi impegni con la Roma.