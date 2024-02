Lutto in casa Roma: morto Gianni, storico custode di Trigoria. Il saluto di Bruno Conti: "Buon viaggio ci mancherai" (FOTO)

Notizia triste in casa Roma. Si è spento infatti in queste ore Giovanni Scuotti, storico custode di Trigoria che per trent'anni ha lavorato per i colori giallorossi con impegno e dedizione. Su Instagram è arrivato il saluto commosso di Bruno Conti: "Per 30 anni cari Gianni insieme a tua moglie Franca avete gestito il centro sportivo di Trigoria con Amore e passione per l’As Roma. Avete creato con tutti noi una grande Famiglia. Grazie Gianni per tutto l’amore che ci hai dato. Buon viaggio Mi mancherai".