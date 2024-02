"Grazie per come mi hai accolto e per le emozioni che mi hai fatto provare: sicuramente non le dimenticherò mai. Auguro al club e a tutti i suoi fantastici tifosi di fare un grande finale di stagione, in bocca al lupo!", questo il saluto di Marash Kumbulla sul proprio profilo Instagram. Il difensore albanese si è trasferito in prestito al Sassuolo.