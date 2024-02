Instagram, Dybala festeggia: "Grande partita". Paredes esulta: "Daje". Baldanzi: "Grazie Roma per l'accoglienza". Huijsen: "Notte indimenticabile" (FOTO)

La Roma di De Rossi ha vinto la terza gara di fila: serata di festa per i giallorossi che hanno vinto 4-0 contro il Cagliari di Ranieri. Grande protagonista di serata, Paulo Dybala è stato il primo giallorosso a festeggiare sui social: lo ha fatto con un post su Instagram. Ecco la didascalia: "Grande partita ragazzi, felicissimo per la doppietta ed ora concentrazione sulla prossima partita! Daje Roma".

Festeggia anche Leandro Paredes: l'argentino ha pubblicato una foto di gruppo e aggiunto il commento "Dajee"

Si unisce alla festa social anche Tommaso Baldanzi. Su Instagram il centrocampista arrivato dall'Empoli ringrazia i tifosi: "Una serata bellissima. Grazie Roma per l'accoglienza"

Primo gol in maglia giallorossa e in Serie A per Dean Huijsen. L'olandese ha festeggiato la vittoria con un post su Instagram: "Un'altra notte indimenticabile: il primo goal in Serie A! Grazie a tutti per l'incredibile supporto, daje Roma!"