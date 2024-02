Instagram, Belotti saluta la Roma: "Grazie per come mi hai accolto e per avermi supportato anche nei momenti più difficili" (FOTO)

Andrea Belotti saluta la Roma: l'attaccante si trasferisce in prestito secco alla Fiorentina in questa sessione invernale di calciomercato. Su Instagram il 'Gallo', arrivato nella capitale nell'estate del 2022, dedica un messaggio ai giallorossi: "Grazie Roma, grazie per come mi hai accolto, per avermi fatto sentire parte di te, per avermi supportato anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai! Ti auguro il meglio. Un abbraccio grande".