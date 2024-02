FOTO - Instagram, Lukaku e la frecciatina social all'Inter: "Il rispetto non si aspetta". La utilizzò anche a luglio

Criptica frecciatina social di Romelu Lukaku. L'attaccante belga si è goduto il giorno di riposo concesso da Daniele De Rossi godendosi una giornata di relax e nel pomeriggio ha pubblicato su Instagram una storia con dei versi di "How's It Goin' Down" del rapper DMX. La canzone racconta di un tradimento e di una storia extraconiugale e i versi scelti da Lukaku sono i seguenti: "Respect is not expected but it's given 'cause it's real, being neglected's the norm, expect it, the deal", ovvero "Il rispetto non si aspetta ma si dà perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettatelo l'affare". La curiosità? Utilizzò la stessa frase di DMX nel luglio 2023, quando al centro delle discussioni c'era il suo rapporto con l'Inter.