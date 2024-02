FOTO e VIDEO - Entusiasmo alle stelle per Nainggolan: l'incontro tra il 'Ninja' e i tifosi del Roma Club Indonesia

Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma, milita attualmente nel Bhayangkara Presisi Indonesia, ma i tifosi giallorossi non lo hanno mai dimenticato. Come testimoniato da un video pubblicato dal suo attuale club, il 'Ninja' è stato accolto da alcuni romanisti del Roma Club Indonesia al termine dell'allenamento e l'entusiasmo dei fan è stato davvero travolgente. Il calciatore ha esaudito le richieste dei numerosi tifosi presenti scattando selfie e firmando autografi.