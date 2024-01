VIDEO - Il lungo abbraccio a Pellegrini, la battuta a Lukaku: "Sei sempre stato così grosso?". Il dietro le quinte dell'arrivo di De Rossi a Trigoria

Daniele De Rossi è tornato a casa due giorni fa e la Roma, con un video pubblicato in mattinata, ha mostrato alcuni dei momenti all'interno di Trigoria. Dall'arrivo e l'accoglienza di Ryan Friedkin, il tour per salutare dai magazzinieri fino ai calciatori tra lunghi abbracci, come quello a Pellegrini, e la battuta a Lukaku: "Sei sempre stato così grosso?".