Twitter, la Roma ricorda la nascita del CUCS 47 anni fa citando Stracca: "Il Commando Ultrà è una forza della natura" (FOTO)

47 anni fa, il 9 gennaio del 1977, nasceva il Commando Ultrà Curva Sud: per la prima volta sul muretto del vecchio Olimpico compariva lo striscione del CUCS in occasione della sfida contro la Sampdoria. Oggi anche la Roma dedica un ricordo a quello straordinario movimento, indelebile nella storia del tifo giallorosso: "Il Commando Ultrà è una forza della natura, è come il vento... E chi può fermare il vento?", il messaggio della Roma citando il giornalista romanista Roberto Stracca.