Twitter, la Lazio sul contatto Huijsen-Castellanos: "Questo è rigore pure su Marte" (FOTO)

Si è disputato ieri il derby dei quarti di finale di Coppa Italia, vinto dalla Lazio per 1-0 grazie al rigore trasformato da Zaccagni. All'indomani della sfida il club biancoceleste torna sull'episodio del rigore, concesso da Orsato con l'ausilio del Var, per il contatto in area giallorossa tra Huijsen e Castellanos. Nel post-partita José Mourinho aveva definito il penalty "un rigore del calcio moderno, da Var" e oggi la Lazio ha risposto su Twitter: "Questo è rigore pure su Marte".