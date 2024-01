Twitter, Boniek: "Forza DDR, in bocca al lupo. Contro l'Hellas Verona finisce 3/4-1"

Oggi alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A. C'è enorme attesa in casa giallorossa infatti si tratta della prima partita di Daniele De Rossi da allenatore dei giallorossi. Tra i tanti messaggi di incoraggiamento, spicca quello dell'ex calciatore della Roma Zbigniew Boniek: "Forza DDR, forza Roma. Oggi 3/4-1. In bocca al lupo", il suo commento su Twitter.





