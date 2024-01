Tennis: Sinner vince l'Australian Open 2024. I complimenti della Roma: "Sei nella storia!" (FOTO)

Vittoria clamorosa e storica per il tennista Jannik Sinner che batte in finale Daniil Medvedev e conquista l'Australian Open 2024 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 i set). Non sono mancati i complimenti della Roma, che con un post su X ha celebrato questo importantissimo traguardo del tennista italiano: "Super Sinner, sei nella storia! Complimenti da tutta l'AS Roma".