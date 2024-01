Striscione di supporto a casa di De Rossi, l'ironia della moglie: "Questo è quello giusto" (FOTO)

L'affetto dei tifosi della Roma per Daniele De Rossi è stato a dir poco importante, non solo allo stadio Olimpico ma anche fuori. Alcuni tifosi infatti hanno lasciato uno striscione di supporto sotto casa del tecnico giallorosso: "Il nostro passato, presente con DDR... Per la sua Roma non esiste la parola assente!!! In bocca al lupo campione!".

Non è mancata la risposta della moglie Sarah Felberbaum, che con una storia su Instagram ha commentato: "Questo è quello giusto" (riferendosi a uno striscione da lei pubblicato ore prima, che era però rivolto a Mourinho e non al marito).