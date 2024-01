Rennes-Matic, geniale addio social del club: 'La mostra era solo temporanea..' (VIDEO)

Dopo soli sei mesi è terminata l'esperienza al Rennes di Nemanja Matic, da pochi giorni ufficializzato come nuovo giocatore del Lione. Il club francese ha deciso di postare un video ironico sul proprio profilo X strettamente legato al suo annuncio in estate. Il serbo infatti era stato presentato dal club con un video in cui veniva esposto un quadro al Museo delle Belle Arti di Rennes al posto di uno dell'artista Jean-Baptiste Greuze. Un modo per dire che in Francia era arrivata una nuova opera d'arte. Il nuovo video riprende quello precedente, con il quadro che però è stato a sua volta nuovamente sostituto dal precedente: "La mostra era solo temporanea. L'opera di Jean-Baptiste Greuze ha ritrovato il suo posto".

L’exposition n’était que temporaire… ? L’œuvre de Jean-Baptiste Greuze retrouve sa place. ? ℹ️ Le tableau est à retrouver au musée des beaux-arts de Rennes. pic.twitter.com/yVNPK3U4X1 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 27, 2024