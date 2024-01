Mourinho a Via del Corso, selfie con un tifoso. Lo Special One non dimentica i romanisti: "Vi voglio bene" (FOTO)

Nonostante sia stato esonerato da alcuni giorni, José Mourinho è ancora a Roma e un tifoso giallorosso, Alessio Boccali, lo ha incontrato proprio quest'oggi a Via del Corso. Il supporter ha scattato un selfie con lo Special One e lo ha ringraziato per il lavoro svolto nel club. L'ex allenatore della Roma ha ricambiato le belle parole del tifoso, mandando un messaggio a tutti i romanisti: "Vi voglio bene".