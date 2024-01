Sorpresa in FA Cup: il Maidstone, club di sesta divisione inglese, batte 2-1 in trasferta l'Ipswich, seconda in Championship, nel quarto turno della competizione qualificandosi a quello successivo. Su Instagram anche il difensore giallorosso Chris Smalling applaude l'impresa del Maidstone: "Che prestazione! Ben fatto".