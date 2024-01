Instagram, Rosella Sensi sull'esordio di De Rossi da allenatore della Roma: "Emozionante. La squadra è in buone mani" (FOTO)

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato sul proprio profilo Instagram la vittoria per 2-1 contro l'Hellas Verona, che ha segnato l'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Ecco il suo pensiero: "Hai sempre amato questa maglia, l’hai sempre rispettata e onorata da calciatore e da tifoso. Oggi vederti allenatore mi ha emozionata. Sono davvero felice per questo debutto vincente nel tuo e nostro stadio. Di fronte a quei tifosi che non hanno dimenticato Mourinho, ma sanno anche che la Roma è finita in buone mani. Restiamo uniti perché la forza di questa squadra e di noi romanisti è quella di riuscire a superare le difficoltà e combattere sempre e comunque!".