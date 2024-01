Instagram, Mourinho saluta la Roma: "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità" (VIDEO)

José Mourinho saluta la Roma. L'ormai ex tecnico giallorosso, esonerato oggi dalla proprietà Friedkin e sostituito da Daniele De Rossi alla guida della squadra, pubblica un video su Instagram in cui figurano soprattutto le immagini della vittoria della Conference League, gli scatti con i giocatori, la finale di Budapest, lo striscione dei tifosi per lui, il tatuaggio con le coppe europee e la sua corsa sotto la Curva Sud. Lo Special One aggiunge anche una serie di parole con le quali descrive l'avventura romanista: "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità". In sottofondo la canzone "Nelle tue mani" di Andrea Bocelli.