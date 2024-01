Romelu Lukaku e Ferreira Carrasco si sono ritrovati ieri sera a Riyadh per l'amichevole tra la Roma e l'Al Shabab. I due belgi sono andati a segno, prima l'ex Atletico Madrid con una punizione e poi il romanista nel finale per l'1-2. Proprio l'attaccante giallorosso ha dedicato una storia su Instagram a Carrasco: "Amico mio", in francese, si legge sopra la foto dei due abbracciati.