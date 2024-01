Instagram, Llorente festeggia il primo anno alla Roma: "Periodo incredibile, i tifosi mi fanno sentire amato e a casa" (FOTO)

Diego Llorente celebra il suo primo anno alla Roma. Arrivato il 31 gennaio 2023 nella Capitale in prestito dal Leeds, il difensore centrale spagnolo ha acquisito grande importanza nello scacchiere tattico dei giallorossi (38 presenze in totale), tanto che la Roma ha deciso di prolungare la sua permanenza rinnovando il prestito fino al 30 giugno 2024. "Oggi festeggio il mio primo anno alla Roma. È stato un periodo incredibile, in cui sono stato accolto nella famiglia romanista e in cui ho vissuto momenti bellissimi che mi hanno reso molto felice e altri difficili, ma sempre con una tifoseria che mi fa sentire amato e a casa - il messaggio di Llorente su Instagram -. Sono convinto che quello che verrà porterà grandi momenti per tutti i giallorossi! Grazie a tutti voi che rendete possibile questa esperienza! Oggi più che mai, Daje Roma!!!".