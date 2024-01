Incontro speciale in Spagna tra Radamel Falcao e Francesco Totti, volato a Madrid per assistere al primo allenamento del figlio Cristian passato dal Frosinone al Rayo Vallecano. L'attaccante colombiano, attualmente in forza proprio al club biancorosso, ne ha approfittato per fare una foto insieme allo storico ex capitano della Roma, postata su una storia di Instagram: "Con la leggenda".