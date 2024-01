Instagram, Dybala dopo la Salernitana: "Contento per il gol e avanti così, grazie per il supporto". Paredes: "Andiamo" (FOTO)

Dopo un primo tempo in difficoltà ha avuto il merito e la freddezza di segnare il rigore dell'1-0 che ha sbloccato Salernitana-Roma e regalato tre punti importanti agli uomini di Daniele De Rossi. Paulo Dybala è riuscito ancora una volta a essere decisivo e la sua esultanza su Instagram conferma la sua partecipazione attiva al progetto Roma: "3 punti conquistati in una trasferta non facile! Contento per il gol e avanti cosi, grazie per il supporto!!"

Anche Leandro Paredes, squalificato dopo l'ammonizione rimediata contro l'Hellas Verona, ha esultato per la vittoria dei suoi compagni con una storia su Instagram: "Andiamooo".